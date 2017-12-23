Аболс: минскому "Динамо" для победы хватило двух ошибок игроков "Лады"

Хоккеистам минского "Динамо" для победы в матче регулярного чемпионата КХЛ хватило двух ошибок игроков "Лады", заявил главный тренер тольяттинского клуба Артис Аболс.

В субботу "Лада" дома потерпела поражение от минского "Динамо" со счетом 1:2.

"Минск очень солидно играет в последнее время, последние две игры - в Питере и Ярославле - тому подтверждение. Мы хорошо играли сегодня, но хоккей - игра эмоций и ошибок. Мы допустили две (ошибки), и Минск их использовал. Много владели шайбой, больше времени провели в атаке, перебросали соперника, но считают не броски, а голы", - сказал Аболс на пресс-конференции.

В предыдущем матче "Лада" 20 декабря обыграла в Братиславе местный "Слован" – 4:2. "В третьем периоде ребятам не хватило сил – после игры в Братиславе всю ночь добирались домой, прилетели только в 9 утра. Это, конечно, слабая отговорка. Все старались, все играли, но гости грамотно оборонялись и не позволили нам забросить больше одного гола", - заключил тренер.

Нападающий "Лады" Никита Филатов в последний раз выходил на лед 2 декабря в домашнем матче против владивостокского "Адмирала" (2:3). "Вопрос, почему не играет Никита, скорее, к нему самому. Руководство ("Лады") создало для него все условия, не думаю, что в другом клубе ему создадут такие же условия для игры", - отметил Аболс