Боевики продолжают нарушать перемирие: карта АТО

За сутки силы оккупантов продолжали интенсивные и плотные обстрелы позиций ВСУ, в частности, из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных артиллерийских систем, танков, минометов, а также из вооружения БМП.

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии соприкосновения противник провел 22 прицельных обстрела позиций сил АТО.

12 раз украинские военнослужащие открывали огонь в ответ из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.

В результате вражеских действий, к сожалению, Украина потеряла одного своего защитника, который погиб во время артиллерийского обстрела неподалеку Старого Айдара. Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник

Также один военнослужащий за прошедшие сутки получил ранение у Авдеевки, а другой наш военный получил боевую травму под Зайцевым. Им сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Луганский направление

Боевики совершили 8 обстрелов позиций ВСУ. Несмотря на небольшое количество, это были коварные и варварские действия преступников, которые не соблюдают ни закона, ни принципов гуманизма.

Примечательно, что противник здесь переводил свое огневое воздействие от одного сектора к другому, постоянно поддерживая напряжение на этом участке столкновения. Так, утро здесь началось с того, что защитников Зайцево незаконные вооруженные формирования в течение почти часа обстреливали из танка, 120-мм минометов, вооружения БМП. Провокационный огонь из таких видов оружия возобновился здесь в послеобеденную пору.

Ближе к вечеру оккупант несколько сместил акцент огневых провокаций. Со временем под огонь вражеских 120-мм минометов, БПМ и всего спектра пехотного вооружения попали оборонительные укрепления защитников Луганского и Майского. От 9 часов вечера и практически до окончания суток силы оккупанта изрядно активизировались в районах вокруг Новоолексадровки, Айдара и Троицкого. Здесь в ход пошли крупнокалиберные минометы, 122-мм артиллерийские системы, вооружение БМП и гранатометный огонь.

Украинские военные, четко понимая для достижения какой цели пророссийские наемники практикуют такие провокации, лишь однажды организовали мероприятия по подавлению огневой активности оккупанта, прибегнув исключительно к применению штатного пехотного вооружения.

Донецкое направление

НВФ нарушали режим тишины в упомянутом секторе нашей обороны 14 раз.

Всю ночь до 8 утра опорные пункты сил АТО в районе Песок враг обстреливал из танка, выпустив всего около 20 снарядов, и еще почти шесть десятков 120-мм мин.

Утром акцент огня враг сместил под Лебединское и Водяное, прицельно ударив по позициям наших победителей из минометов 120-го калибра. А уже после обеда здесь взорвались 25 мин противника.

Непростой была ситуация и на подступах к Авдеевке. Среди дня здесь продолжался интенсивный бой с использованием всего возможного пехотного вооружения.

Боестолкновение продолжалось до наступления темного времени и завершилось обстрелом сил АТО из 120-ти и 82-мм минометов. А поздней поры такие же минометные системы с противоположной стороны линии разграничения беспокоили защитников Пищевика и Павлополя.

Подразделения ВСУ каждый раз адекватно и эффективно отвечали врагу, используя широкий спектр имеющихся средств огневого воздействия.