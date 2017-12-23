Бывшего премьер-министра Украины задержали в аэропорту Женевы

Арсения Яценюка останавливали в Швейцарии по запросу РФ. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского Следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили», — сообщила она.

Лаппо также отметила, что Яценюка предупредили о возможной «аналогичной процедуре» и при вылете из Швейцарии.

«Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле», — заявила она.