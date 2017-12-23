Врамках программы «Тебя ждут дома» оперативники СБУ вернули к мирной жизни экс-боевика «ДНР».

Как установили в СБУ, в мае 2014 года житель Славянска вступил в ряды «ДНР» и, находясь в составе «ополчения», обеспечивал контрольно-пропускной режим на блокпостах сепаратистов.

Став свидетелем разбойных нападений и издевательств над мирными жителями со стороны боевиков, мужчина решил покинуть их ряды.

Мужчина узнал о программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» и обратился с заявлением к украинским правоохранителям. После проверки было установлено, что бывший пособник террористов не участвовал в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений. После этого Славянский суд Донецкой области полностью освободил мужчину от уголовной ответственности.

Embedded video for Бывший боевик «ДНР» сдался СБУ по программе «Тебя ждут дома»

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