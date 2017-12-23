ЧП в Ровенской области: под поезд попали двое людей

В Ровенской области под поезд попали двое людей.

В результате инцидента женщина от полученных травм погибла на месте, а ее сын получил травму. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По информации правоохранителей, 55-летний отец, житель села Белашов, автомобилем привез к железнодорожной станции «Острог», что в селе Оженин, свою 53-летнюю жену и трех сыновей 25-ти, 17-ти и 9-ти лет, которые собирались в Киев к родственникам.

«Все четверо опаздывали, поэтому когда заметили поезд, начали перебегать пути, чтобы успеть на него. Старший и младший сыновья успели пересечь пути, а вот мать задержалась. Это заметил 17-летний сын, который бросился ей помочь. Впрочем женщина таки попала под поезд и от полученных травм погибла на месте происшествия», -сказано в сообщении.

17-летнего юношу госпитализировали в хирургическое отделение Острожской центральной районной больницы. Медики у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и разрыв селезенки.

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