ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив "Витязю"

Подмосковный "Витязь" на выезде обыграл московский ЦСКА, который потерпел второе поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). В составе победителей дублем отметился Войтех Мозик (24-я и 29-я минуты), также отличился Алексей Макеев (6-я). У ЦСКА единственную шайбу забросил Джефф Плэтт (44-я).

Ранее ЦСКА дома уступил магнитогорскому "Металлургу" (1:4). До этого армейцы не проигрывали в 12 матчах подряд. В следующем матче ЦСКА в понедельник сыграет с московским "Динамо", а "Витязь" 28 декабря примет финский "Йокерит".