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Депутата Сейма Литвы могут отнять мандата из-за связей с РФ


Добавлено: 23 дек 2017 в 22:56, Категория: Политика
Депутата Сейма Литвы могут отнять мандата из-за связей с РФ

Конституционный суд Литвы постановил, что прежний вице-спикер Сейма Миндаугас Бастис нарушил присягу и Основной закон республики, сообщается на сайте КС.

Сообщается, что такое решение принял Конституционный суд Литвы. Так, Бастис нарушил присягу, когда скрыл свои связи с бывшим служащих КГБ Воейко, а еще являлся посредником при организации непубличных встреч уполномченных «Росатома» с руководителями органов национальной власти Литвы.

После решения КС Сейм может провести голосование о лишении Бастиса депутатского мандата. Чтобы такое решение было принято, его должны поддержать как минимум 3-х пятых членов Сейма.

После провозглашения вердикта КС Миндаугас Бастис объявил корреспондентам, что сам не будет отказываться от депутатского мандата.

До этого Викторас Пранцкетис, спикер Сейма, отказался предоставить Бастису разрешение на работу с информацией с грифом «секретно» из-за его подозрительных связей.

Бастис избран в парламент в одномандатном округе.



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Добавлено: 23 дек 2017 в 22:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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