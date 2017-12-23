Ароматизация воздуха около закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе проводится на постоянной основе в рамках предрекультивационных работ, проинформировал корреспондентам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев. Дзержинского Росгвардии, пишут в паблике «Мы за чистый Железнодорожный» граждане района.

«…от запаха свалочного газа они не спасают». Отмечается, что «буквально в 50 метрах от данной установки запах свалки как и прежде чувствуется довольно сильно».

По утверждению местных граждан, к запаху сероводорода добавился приторный запах распыляемого репеллента. «Также заметим, что на полигоне дежурит круглосуточный оперативный штаб МЧС», — сообщается в заявлении. Сперва губернатор Московской области Андрей Воробьев и руководитель Балашихи Евгений Жирков.

На полигоне работали сразу три распылителя.

По свидетельству очевидцев, на данный момент в подмосковной Балашихе вовсю идет борьба со зловонием, источником которого является скандально-известная свалка «Кучино».

Мусорный полигон «Кучино» был закрыт по поручению В. Путина 23 июня. Путин потребовал закрыть полигон за месяц. В скором времени полигон был закрыт, а мэр Балашихи Евгений Жирков подал в отставку. Вскоре затем граждане столицы начали плакаться на возросшие масштабы сжигания мусора на территории города.