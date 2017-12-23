Капитан "Динамо" (Москва): обыграть СКА реально, в Питере попробуем

Победить СКА (Санкт-Петербург) в КХЛ вполне реально, хоккеисты московского "Динамо" попробуют сделать это в январе, заявил капитан "бело-голубых" Илья Никулин.

"Хорошая команда у СКА, ни для кого не секрет, какие там исполнители. Они игрой показывают, почему они лидеры чемпионата. Обыграть можно любого, это доказано не одним поколением. Вполне реально победить СКА, мы попробуем сделать это в Питере в январе. Здорово, что десять тысяч (зрителей) пришло, жаль только, что счет некрасивый получился. Судейство обсуждать не хочу, это не моя компетенция", - сказал Никулин журналистам.

"Динамо" в субботу со счетом 1:5 уступило СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Второй матч в сезоне команды проведут 22 января.