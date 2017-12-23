Климкин: «Безвизу» ничего не грозит

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил, что безвизовому режиму Украины со странами Европы пока ничего не грозит. «Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отнимет, однако то, что обещали, необходимо делать», — проинформировал Климкин.

Идет речь об усилении борьбы с коррупцией, обозначил Климкин.

Климкин также подчеркнул, что реакция уполномоченных ЕС на проблему с антикоррупционных органами в Украинском государстве является «звоночком», однако «для безвиза сегодня угроз нет».

«Никаких прямых угроз сегодня нет».

Климкин в эфире канала «1+1» объяснил, что создание антикоррупционных органов было условием получения государством Украина безвизового режима.

Об этом проинформировал Павел Климкин, министр иностранных дел, сообщает ТСН. Помню, как мы работали над безвизовым планом. Вместе с тем он признал, что на данный момент формирование антикоррупционной системы Незалежной все еще не окончено.

По утверждению министра, за полгода 61 украинца не пустили в ЕС. Но украинская сторона должна выполнить те требования, которые перед ней поставили.

Жители Незалежной могут пересекать границу с государствами — членами ЕС без виз с июня 2015-го года.

До этого в конце рабочей недели стало известно, что Европейская комиссия обнародовала отчет о механизме приостановки режима визовой либерализации для Украины. — Никто завтра-послезавтра безвиз для украинцев не отменит. Однако то, что Украина обещала европейским партнерам, должно быть исполнено.