Колесников остался "очень доволен собой" на завершившемся Кубке Сальникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российский пловец Климент Колесников заявил "Р-Спорт", что остался очень доволен собой на завершившемся Кубке Сальникова.

Колесников выиграл по две золотые медали на Кубке Сальникова в пятницу и субботу. В пятницу Колесников установил мировой рекорд на дистанции 100 м на спине.

"Впечатления от рекорда остались уже во вчерашнем дне. Сегодня был уже второй день соревнований и нужно было готовиться к нему. Проплыл, показал хороший результат и остался доволен вторым соревновательным днём. Соревнования для меня прошли хорошо, тем более, что установил мировой рекорд. Очень доволен собой и тем, как был готов", - сказал Колесников "Р-Спорт".