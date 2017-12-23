Меркель и Макрон настаивают на возвращении представителей РФ в СЦКК

Президент Франции и канцлер ФРГ призвали вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров двух стран, опубликованном на сайте правительства Германии.

«В своем совместном заявлении Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали российских офицеров вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, который играет важную роль в поддержке наблюдателей СММ ОБСЕ и соглашений о прекращении огня», — сказано в сообщении.

Лидеры приветствуют договоренность Трехсторонней контактной группы об обмене пленных.