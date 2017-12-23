МИД России: ИГИЛ наращивает свою мощь в Афганистане

ИГИЛ нарастила свою мощь в Афганистане — ее численность в настоящее время превышает 10 тысяч человек. Об этом заявил спецпредставитель российского президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ в Афганистане… За последнее время ИГИЛ существенно нарастило свою мощь в стране. По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков,» — сказал он.

Дипломат добавил, сейчас серьезные угрозы для стран Центральной Азии и южных регионов России представляет намерение ИГИЛ распространить свое влияние за пределы Афганистана.