МИД РФ прокомментировал очередные санкции США против КНДР

Действия США не поспособствуют решению накопившихся проблем и нормализации обстановки на Корейском полуострове. Это мнение выразил Департамент информации и печати МИД России. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РФ.

«Вновь вынуждены подчеркнуть, что упор Вашингтона на широкоохватные международные рестрикции в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем и нормализации обстановки в этом регионе, «— отмечается в сообщении.

В МИД заявили, что в ходе напряженной работы по согласованию резолюции удалось значительно скорректировать изначально крайне жесткий проект американской стороны.