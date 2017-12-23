На Бали зафиксировано новое извержение вулкана

В то же время индонезийское Агентство по предотвращению стихийных бедствий призывает граждан острова не беспокоиться. В субботу вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 км.

Международный аэропорт Бали, расположенный в 70 км от вулкана, работает в штатном режиме.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо посетил Бали, чтобы удостовериться в том, что безопасности туристов на острове ничего не грозит. Он провел на острове выездное заседание, чтобы показать, что вулкан не представляет опасности ни для жителей страны, ни для туристов, пишет ТАСС. «Вулкан не представляет опасности», — объявил глава государства здешним репортерам.

Руководитель Индонезии Джоко Видодо, в состав которой входит остров Малайского архипелага Бали накануне провел тут совещание руководства. Кроме того, власти ряда стран рекомендовали гражданам отказаться от посещения данного острова.