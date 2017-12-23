Пловец Потапов посвятил матери золотую медаль Кубка Сальникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Российский пловец Ярослав Потапов заявил "Р-Спорт", что посвящает матери свою золотую медаль, завоеванную на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

"Дистанция "полторашка" была сложной. Постарался пройти "полторашку" побыстрее, и не хватило, видимо, слишком высокий темп я взял – руки устали. На середине дистанции меня ребята догнали, я взял чуть пониже темп и увеличил мощность и уже додержал ее до конца. Золотую медаль я посвящаю своей маме. Был тяжелый год: все время то второй, то немножко не хватало. Так что посвящаю победу маме", - сказал Потапов.

Потапов (ХМАО – Югра) одержал победу на дистанции 1500 метров вольным стилем с результатом 14 минут 41,72 секунды.