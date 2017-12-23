Порошенко рассказал, для чего Украине оружие из США

Президент Украины объяснил, зачем Киеву потребовалось летальное оружие из США.

«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, — говорится в сообщении Порошенко в Фейсбук.

Президент также отметил, что решение о поставках летального оружия госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил во время телефонного разговора в пятницу, 22 декабря.