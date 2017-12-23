Посол Украины в США считает, что американское оружие обеспечит мир на Донбассе

Поставки оборонительного оружия из США в Украину обеспечит мир в Донбассе. Так считает посол Украины в США Валерий Чалый.

Об этом он написал 23 декабря 2017 года в своем Facebook.

«Наконец-то! Наши стратегические партнеры — США окончательно определились: Украина как суверенная страна имеет легитимное право на закупку и получение оборонных вооружений, в том числе летальных. Это — справедливый и правильный шаг с точки зрения приближения мира. Слабость провоцирует агрессора. Сила — его сдерживает и принуждает к миру», — написал посол.

По его мнению, это решение «будет иметь долгосрочное влияние не только на развитие стратегического партнерства Украины и США, но и на обеспечение безопасности в Европе».