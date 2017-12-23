Путин призвал продолжить качественную работу по развитию армии РФ

По его словам, необходимо активно продолжать последовательную работу по качественному развитию Вооруженных сил. Как сообщает replyua.net, с таким заявлением выступил руководитель Кремля Владимир Путин перед участниками расширенной коллегии Минобороны РФ в военной академии Ракетных войск стратегического назначения в Балашихе, что в Московской области.

Русская армия должна стать абсолютным лидером в мире. «Уже до 2021-ого года должно быть 70%», — считает русский лидер.

«Мы видим, что мир переживает настоящий переворот в экономике, в технологиях, в знаниях».

По утверждению Президента, на данный момент в мире происходит настоящий переворот в экономике, в технологиях, в знаниях, и это коснется и военной сферы и состояния армий ведущих стран мира.

Путин добавил, что доволен процессом перевооружения отечественной армии. Путин подчеркнул, что Российская Федерация должна находиться среди государств-лидеров, а по некоторым направлениям она обязана стать абсолютным лидером в строительстве армии обновленного поколения.