Саханович: ошиблась, так как наполовину выполнила указание Плющенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - Р-Спорт, Андрей Симоненко. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович, занявшая девятое место на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, рассказала, что допустила ошибку на акселе в произвольной программе, так как только наполовину выполнила указание своего тренера Евгения Плющенко.

Саханович в произвольном прокате чисто исполнила все элементы, кроме акселя, на котором фигуристка сделала "бабочку". На этом же элементе Саханович допустила ошибку на турнире Skate America.

"Получилось так, что тренер по скольжению добавил в программе связки, а Евгений Викторович сказал эти шаги не делать, а сделать две перебежки. Я еду и сомневаюсь - что теперь делать? Перебежку или шаги? Сделала "тройку", сделала перебежку, то есть половину одного указания, половину - другого. И опять не получилось", - сказала Саханович журналистам.

"Надо все-таки делать что-то одинаковое, а то у меня были то перебежки, то шаги. Но в итоге, мне кажется, останутся перебежки", - с улыбкой добавила фигуристка.

Саханович рассказала, как Плющенко, не приехавший в Санкт-Петербург, настраивал на соревнования. "Евгений Викторович сказал, что надо собраться и откатать чисто, что я это могу и умею. Ничего сверхъестественного от меня пока не требуется", - отметила спортсменка.

Фигуристка также подробнее остановилась на деталях работы с Плющенко. "У него свои планы, которые он строил еще до нас, поэтому нас в основном тренируют Юлия Лавренчук и Алексей Василевский, а также специалисты по ОФП и хореографии. Евгений приезжает, смотрит на нашу работу, старается объяснить, что он хочет. В основном то, чем мы занимаемся, - накатываем программы. Прокаты делаем постоянно, я больше их не пугаюсь, и на стартах потом выступать легче", - заключила Саханович.