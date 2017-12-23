Саханович подтвердила, что планы Плющенко обучить ее четверному прыжку реальны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек - Р-Спорт, Андрей Симоненко. Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров российская фигуристка Серафима Саханович подтвердила, что планы ее тренера Евгения Плющенко обучить ее четверному прыжку сальхов абсолютно реальны.

Саханович в субботу заняла девятое место на чемпионате России, а в конце ноября выступила на турнире Skate America в Лейк-Плэсиде, где стала пятой. После тех соревнований Плющенко заявил "Р-Спорт", что летом намерен работать с Саханович над изучением четверного сальхова.

"Планы абсолютно реальные. Я пробовала делать четверной сальхов, получалось неплохо, но потом я получила неприятную травму и стала бояться даже тройной прыгать. Проблема была больше психологическая. А потом работы над четверным сальховом и не было, от меня этого не требовали. Сейчас же я чувствую, что готова попробовать. Страха вообще нет", - рассказала Саханович журналистам.