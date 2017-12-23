"Сельта" обыграла "Депортиво" в чемпионате Испании

МОСКВА, 23 дек - Р-Спорт. Футболисты "Сельты" на выезде одержали победу над "Депортиво" в 17-м туре чемпионата Испании.

Субботний матч в Ла-Корунье завершился победой гостей со счетом 3:1. В составе "Сельты" дубль сделал Яго Аспас (40-я и 53-я минуты), еще один гол на счету Даниэля Васса (3). У "Депортиво" отличился Флорин Андоне (59).

Следующий матч "Сельта", которая набрала 21 очко и поднялась на 11-е место турнирной таблицы, проведет 7 января дома против мадридского "Реала". "Депортиво", опустившееся на 18-ю строчку (15 очков), в этот же день сыграет на выезде с "Вильярреалом".