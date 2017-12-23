Штаб АТО: Боевики нарушили «рождественское перемирие» на Светлодарской дуге

Показать меню
Актуально
Кейт Миддлтон удивила зрителей и артистов Ковент-Гардена своим неожиданным - 00:03 Кейт Миддлтон удивила зрителей и артистов Ковент-Гардена своим неожиданным посещением балета Ростовчанка стала жертвой собственного обеда из-за взрыва микроволновки - 00:08 Ростовчанка стала жертвой собственного обеда из-за взрыва микроволновки Руководитель Минприроды: введение раздельного сбора мусора потребует 10 - 00:08 Руководитель Минприроды: введение раздельного сбора мусора потребует 10 Украина переведена под внешнее управление и катится в пропасть, — Аксенов - 00:14 Украина переведена под внешнее управление и катится в пропасть, — Аксенов Российские военные в Хомсе: Конвой минобороны прибыл в Аль-Канакию (ФОТО) - 00:14 Российские военные в Хомсе: Конвой минобороны прибыл в Аль-Канакию (ФОТО) Стало известно, почему Украина в ООН не голосовала за резолюцию по Иерусалиму - 00:14 Стало известно, почему Украина в ООН не голосовала за резолюцию по Иерусалиму Саакашвили заявил, что может принять гражданство нескольких стран ЕС - 00:16 Саакашвили заявил, что может принять гражданство нескольких стран ЕС Скандальное ДТП в Харькове: появились новые подробности - 00:16 Скандальное ДТП в Харькове: появились новые подробности Волейболистки московского "Динамо" стартовали с победы в Лиге чемпионов - 00:21 Волейболистки московского Жулин: обвинять Синицину/Кацалапова в ошибке на ЧР не буду, сам катался - 00:21 Жулин: обвинять Синицину/Кацалапова в ошибке на ЧР не буду, сам катался Жулин: Боброва/Соловьев показали рабочий прокат короткого танца на ЧР - 00:21 Жулин: Боброва/Соловьев показали рабочий прокат короткого танца на ЧР "Эйбар" разгромил "Жирону" в чемпионате Испании - 00:21 Соловьев заявил, что доволен коротким танцем на чемпионате России - 00:21 Соловьев заявил, что доволен коротким танцем на чемпионате России Илья Самсонов не ведет переговоры с клубом НХЛ "Вашингтон" - 00:21 Илья Самсонов не ведет переговоры с клубом НХЛ Хейли: США оценили действия 64 стран, не проголосовавших за резолюцию по - 00:21 Хейли: США оценили действия 64 стран, не проголосовавших за резолюцию по Иерусалиму СМИ: Сторонники независимости Каталонии получат большинство в парламенте - 00:21 СМИ: Сторонники независимости Каталонии получат большинство в парламенте Меркель спросила у Путина, почему российские офицеры вышли из СЦКК - 00:21 Меркель спросила у Путина, почему российские офицеры вышли из СЦКК
» » Штаб АТО: Боевики нарушили «рождественское перемирие» на Светлодарской дуге

Штаб АТО: Боевики нарушили «рождественское перемирие» на Светлодарской дуге


Добавлено: 23 дек 2017 в 22:56, Категория: Политика
Штаб АТО: Боевики нарушили «рождественское перемирие» на Светлодарской дуге

Цель таковых арсеналов — провокация против ВСУ и вероятные обстрелы украинской территории, акцентировали в штабе АТО.

Так как обстрел со стороны боевиков не нес угрозы жизни украинским защитникам, силы АТО не открывали огонь в ответ. Об этом передает пресс-служба штаба АТО.

Так, русские войска вместе с подконтрольными им боевиками, гатили из тяжелого вооружения почти на всех направлениях.

«ВСУ готовы к установлению и соблюдению режима предотвращения огня с 23 декабря нынешнего года», — сообщается в заявлении. В 2016 г. было сходное перемирие, однако боевики регулярно нарушали его. Согласно документу, в Донецкой области было зафиксировано приблизительно 540 взрывов против около 980, зафиксированных днем ранее.

Боевики не соблюдают новогоднее перемирие и продолжают обстреливать позиции украинских военных.

На участке линии разграничения сторон, расположенной на границе Донецкой и Луганской областей, российско-террористические войска избивали в сторону бойцов АТО из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. «На остальных главных участках нашей обороны беспокойно было вблизи Авдеевки и Каменки, где русские наемники вели огонь из гранатометов различных видов и стрелкового оружия», — подытожили в штабе АТО. «Эти закладки боеприпасов разной величины скрыты неподалеку от линии боевого столкновения на самых потенциально пламенных направлениях», — сообщается в заявлении.

Секретарь Совета государственной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил репортерам: «Мы не можем исключать, что они выводят собственных офицеров для того, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий». Обстрел подвергся поселок Пески. Тут оккупанты применили тяжелую 152-мм артиллерию и 120-мм минометы вокруг Лебединского и Водяного. В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.



Материалы по теме:

Штаб АТО: боевики обстреляли позиции ВСУ на Светлодарской дуге
Штаб АТО: за вчерашний день боевики 12 раз нарушили перемирие
Конфликт в Донбассе: боевики 9 раз нарушали перемирие
Штаб АТО: На Донбассе за сутки боевики 16 раз нарушили перемирие
Добавлено: 23 дек 2017 в 22:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
На Новый год в столице РФ пройдет не менее 300 мероприятий

На Новый год в столице РФ пройдет не менее 300 мероприятий

В Бресте и Гродно безвизовый режим для иностранцев увеличат до 10 дней

В Бресте и Гродно безвизовый режим для иностранцев увеличат до 10 дней

Савченко сказала, что продолжит ездить в ОРДЛО

Савченко сказала, что продолжит ездить в ОРДЛО

Мосийчук проинформировал об обысках НАБУ у собственных «близких друзей»

Мосийчук проинформировал об обысках НАБУ у собственных «близких друзей»

Загрузка...



Лента новостей
Путин: РФ никогда не будет жертвовать государственными интересами народа - 23:15 Путин: РФ никогда не будет жертвовать государственными интересами народаМаккейн поприветствовал решение о поставках оружия в Украину - 23:15 Маккейн поприветствовал решение о поставках оружия в УкраинуМИД Российской Федерации: ИГ наращивает свою численность в Афганистане - 23:13 МИД Российской Федерации: ИГ наращивает свою численность в АфганистанеПутин назвал три фактора, которые подрывают стабильность в государстве - 23:11 Путин назвал три фактора, которые подрывают стабильность в государствеВСУ усилили обстрелы ДНР - 23:09 ВСУ усилили обстрелы ДНРВаран: начало второго тайма матча с "Барселоной" было ужасным для "Реала" - 23:03 Варан: начало второго тайма матча с ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив "Витязю" - 23:03 ЦСКА потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив Пловец Потапов посвятил матери золотую медаль Кубка Сальникова - 23:03 Пловец Потапов посвятил матери золотую медаль Кубка СальниковаКолесников взял 2 золота во второй соревновательный день Кубка Сальникова - 23:03 Колесников взял 2 золота во второй соревновательный день Кубка СальниковаТри гола Кейна помогли "Тоттенхэму" победить "Бёрнли" в чемпионате Англии - 23:03 Три гола Кейна помогли "Сельта" обыграла "Депортиво" в чемпионате Испании - 23:03 Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе - 23:01 Назван ТОП-10 самых популярных автомобилей в ЕвропеНа Бали зафиксировано новое извержение вулкана - 22:56 На Бали зафиксировано новое извержение вулканаШтаб АТО: Боевики нарушили «рождественское перемирие» на Светлодарской дуге - 22:56 Штаб АТО: Боевики нарушили «рождественское перемирие» на Светлодарской дуге
Последние новости
Воробьев учавствует в совещании XVII съезда партии «Единая Россия» в столице - 00:00 Воробьев учавствует в совещании XVII съезда партии «Единая Россия» в столице Шествие Дедов Морозов и Снегурочек прошло в Минске - 00:00 Шествие Дедов Морозов и Снегурочек прошло в Минске Педикюр сделают слонам в зоопарке Ростова в день рожденья Ситары - 00:00 Педикюр сделают слонам в зоопарке Ростова в день рожденья Ситары МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка - 23:56 МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка В Госдуме рассказали, чем восстановление Сирии выгодно для России - 23:50 В Госдуме рассказали, чем восстановление Сирии выгодно для России "Бостон" на своем льду обыграл "Детройт" в матче НХЛ - 23:50 Трамп выразил недовольство большим количеством приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии - 23:43 Трамп выразил недовольство большим количеством приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии Дедушка Мороз зажег огни на основной елке Петербурга - 23:33 Дедушка Мороз зажег огни на основной елке Петербурга Делагаты Госдумы прибыли в Пакистан - 23:28 Делагаты Госдумы прибыли в Пакистан Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента - 23:28 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента От слез Жулина до уверенности Загитовой: ЧР по фигурному катанию завершен - 23:25 От слез Жулина до уверенности Загитовой: ЧР по фигурному катанию завершен Министр обороны РФ назвал дату окончания реконструкции воронежского «Балтимора» - 23:19 Министр обороны РФ назвал дату окончания реконструкции воронежского «Балтимора» Три человека погибли в ДТП в Пермском крае - 23:17 Три человека погибли в ДТП в Пермском крае
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"