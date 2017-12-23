Штаб АТО: Боевики нарушили «рождественское перемирие» на Светлодарской дуге

Цель таковых арсеналов — провокация против ВСУ и вероятные обстрелы украинской территории, акцентировали в штабе АТО.

Так как обстрел со стороны боевиков не нес угрозы жизни украинским защитникам, силы АТО не открывали огонь в ответ. Об этом передает пресс-служба штаба АТО.

Так, русские войска вместе с подконтрольными им боевиками, гатили из тяжелого вооружения почти на всех направлениях.

«ВСУ готовы к установлению и соблюдению режима предотвращения огня с 23 декабря нынешнего года», — сообщается в заявлении. В 2016 г. было сходное перемирие, однако боевики регулярно нарушали его. Согласно документу, в Донецкой области было зафиксировано приблизительно 540 взрывов против около 980, зафиксированных днем ранее.

Боевики не соблюдают новогоднее перемирие и продолжают обстреливать позиции украинских военных.

На участке линии разграничения сторон, расположенной на границе Донецкой и Луганской областей, российско-террористические войска избивали в сторону бойцов АТО из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. «На остальных главных участках нашей обороны беспокойно было вблизи Авдеевки и Каменки, где русские наемники вели огонь из гранатометов различных видов и стрелкового оружия», — подытожили в штабе АТО. «Эти закладки боеприпасов разной величины скрыты неподалеку от линии боевого столкновения на самых потенциально пламенных направлениях», — сообщается в заявлении.

Секретарь Совета государственной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил репортерам: «Мы не можем исключать, что они выводят собственных офицеров для того, чтобы начать активизацию не просто военных провокаций, а уже военных действий». Обстрел подвергся поселок Пески. Тут оккупанты применили тяжелую 152-мм артиллерию и 120-мм минометы вокруг Лебединского и Водяного. В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.