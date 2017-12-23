Тренер: волейболистки "Енисея" будут биться с казанским "Динамо"

В субботу "Динамо" победило в Казани "Протон" из Саратовской области со счетом 3-0 и вышло в финал Кубка России, где сыграет с красноярским "Енисеем". Финал пройдет 24 декабря.
"Енисей" - очень серьезный коллектив. Для них выход в финал - это успех. Но знаю, что "Енисей" будет биться. Он заряжен на результат. Для нас важно восстановиться", - сказал Гилязутдинов журналистам.
"Протон" не набрал более 15 очков ни в одной из партий в игре с "Динамо".
"В любом случае это был полуфинал. "Протон" был без одного игрока - Хейли Экерман, но представлял собой грозную силу. Это очень серьезный противник, и мы готовились к матчу. Очень положительный момент, что мы добавили в компоненте умения держать концентрацию. Мы работаем на максимуме, несмотря на счет", - добавил главный тренер "Динамо".