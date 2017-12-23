Три гола Кейна помогли "Тоттенхэму" победить "Бёрнли" в чемпионате Англии

МОСКВА, 23 дек - Р-Спорт. Хет-трик Харри Кейна принес футболистам "Тоттенхэм Хотспур" крупную победу над "Бернли" в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Бернли в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, все мячи в игре забил Кейн. Нападающий отличился на 7-й, 69-й и 79-й минутах.

После этой победы "Тоттенхэм" набрал 34 очка, обошел в таблице английской премьер-лиги "Бернли" и "Арсенал" и вышел на пятую строчку. В активе "Бернли", откатившегося на седьмое место, 32 очка, "канониры" же уступают "шпорам" из-за худшей разницы мячей.