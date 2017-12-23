В Одессе неизвестные облили краской памятник бойцам АТО

В Одессе устанавливают обстоятельства порчи памятника воинам погибшим в зоне АТО. Об этом к сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень «Погибшим воинам АТО».

«В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины», — сказано в сообщении.

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