Варан: начало второго тайма матча с "Барселоной" было ужасным для "Реала"

МОСКВА, 23 дек - Р-Спорт. Футболист мадридского "Реала" Рафаэль Варан заявил, что начало второго тайма матча чемпионата Испании с "Барселоной" получилось ужасным для его команды.

"Реал" в субботу на своем поле проиграл "Барселоне" со счетом 0:3 в матче 17-го тура Примеры. В составе каталонцев голы забили Луис Суарес (54-я минута), Лионель Месси (64) и Алеш Видаль (90+).

Лучшие фотографии игры

"Они действовали более эффективно, чем мы. Когда мы играли хорошо, мы не смогли забить. Первый тайм получился хорошим для нас, но мы не забили. Начало второго тайма было ужасным для нас. Они контролировали мяч и забили два гола, что предопределило игру. Теперь мы должны думать, как улучшить свою игру", - цитирует Варана Marca.