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ВСП открыл дело против судьи, освободившей Саакашвили


Добавлено: 23 дек 2017 в 17:35, Категория: Украина
ВСП открыл дело против судьи, освободившей Саакашвили

Высший совет правосудия Украины (ВСП) принял решение открыть дисциплинарное дело против судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая не избрала меру пресечения лидеру партии «Рух новых сил», экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

К такому решению судьи пришли в результате рассмотрения жалобы от 14 марта, никак не связанной с делом Саакашвили.

«Гражданин Пикалов <…> утверждает, что поведение Цокол было неправомерным, когда она рассматривала дело по его жалобе на бездействие Печерского управления полиции Киева», — говорится в сообщении пресс-службы ВСП.



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Добавлено: 23 дек 2017 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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