Боевики «ДНР» готовят проведение провокационных акций на подконтрольной Украине территории в период рождественских праздников для дестабилизации ситуации в стране.

Первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщает: «По легенде участники так называемых акций „не будут иметь“ никакого отношения к террористической группировки „ДНР“. Под руководством очумелых „кураторов“ планируется блокирование транспортных путей, особенно на западной границе нашей страны, осквернение памятников, синагог и католических храмов. Вознаграждение „организаторы“ обещают очень „щедрое“, если устроены провокации будут иметь общественный резонанс».