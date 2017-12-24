Аккаунт Рамзана Кадырова в Instrgram атаковали хакеры

Профили руководителя Чечни в известных социальных сетях оказались недоступны. РБК ссылаясь на министра Чечни по государственной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова информирует о кибератаке.

При попытке зайти на его страничку сообщается, что она недосягаема: может быть вы воспользовались неправильной ссылкой либо страница удалена.

Кадыров напомнил, что его как и прежде можно найти в твиттере, «Вконтакте» и «Телеграме», а с января в Чечне начнет работать новая соцсеть.

По утверждению Умарова, предпосылкой может быть диверсионная кибератака. Он объявил, что блокировка страниц Кадырова — не что иное, как следствие «диверсионной кибератаки», совершенной «по указке Госдепа». Министр добавил, что на данный момент ведутся работы по восстановлению аккаунта. «Это единое, чем я доволен в действиях „Инстаграм“ и их покровителей в Белом доме», — добавил он, подчеркнув, что ему «и самому давно приходила в голову» мысль о том, чтобы покинуть зарубежную соцсеть. Он обозначил, что «аккаунт имел галочку (официальный статус), поэтому instagram обязан был обеспечить безопасность». Он подчеркнул, что уже не один раз думал о том, чтобы покинуть данную социальную сеть, и пообещал, что будет пользоваться страницами во «ВКонтакте», Твиттер и Telegram. По утверждению Кадырова, служба поддержки не ответила на его запрос.

Интернет-пользователи гадают, могли ли уполномоченные администрации этих ресурсов заблокировать страницы Кадырова, или политик решил сам удалить свои известные профили. «Сейчас мы сможем пообщаться на остальных порталах, ввиду чего не стоит расстраиваться на этот счет», — написал Кадыров.

20 декабря против Рамзана Кадырова ввели санкции США.

Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть.

Напомним, «закон Магнитского» был принят в США в 2012-ом году и вначале предполагал персональные ограничения в отношении русских жителей, предположительно, причастных к смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Поводом к принятию закона стали арест и смерть юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в изоляторе Матросская Тишина в 2009-ом году.