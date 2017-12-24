Активисты: У Пулковской обсерватории нелегально строят ЖК вопреки запрету суда

Уполномоченные социальных движений «Живой город», «Красивый Петербург», «Охтинская дуга» и неравнодушные горожане 23 декабря провели общественную инспекцию территории вокруг Пулковской обсерватории.

ЖК «Планетоград» так решили готовять к консервации.

В частности, около обсерватории можно наблюдать три строительных крана, сотни человек рабочих и постоянных заезд строительной техники. Решение о запрете на строительство у Пулковской обсерватории принял решение Куйбышевский районный суд. Об этом FlashNord проинформировал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который выезжал вместе с общественниками проверить соблюдение решения Куйбышевского суда.

Защитники Пулковской обсерватории написали заявления в полицию.

Руководитель дирекции по строительству Виталий Ершов объявил, что идут работы по «консервации». При том, что здания строятся пятиэтажные.

Активисты обнаружили, что застройщик проигнорировал решения суда и продолжает преступную стройку, пояснив это работами по консервации здания. Борис Вишневский в начале рабочей недели, 25 декабря, встретится с главой Госстройнадзора Леонидом Кулаковым.