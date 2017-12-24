Внешнеполитическое ведомство северокорейского государства опубликовало объявление, в котором сообщается, что для противоборства возможным угрозам со стороны Соединённых Штатов Америки страна хочет продолжать увеличение своего ядерного потенциала, пока он не сравняется с запасами американского государства.

Это решение власти Северной Кореи пояснили необходимостью подготовки к защите от американской агрессии.

Комментарий представителя МИД КНДР был размещен в ответ на новые санкции, принятые Совбезом ООН. В Пхеньяне также сообщили, что отвергают новые санкции Совбеза ООН.

Резолюция вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Новые санкции против КНДР были внесены в пятницу (в 3-й раз за год) после ракетных испытаний, которые Пхеньян провел в конце ноября. По известиям северокорейских властей, ракеты такого типа могут нести ядерную боеголовку и в состоянии поразить цели на территории Соединенных Штатов.