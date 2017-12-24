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Дед Мороз рассказал, какой подарок ждет Кадыров


Добавлено: 24 дек 2017 в 20:07, Категория: Новости на сегодня
Дед Мороз рассказал, какой подарок ждет Кадыров

Главный российский Дед Мороз встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на новогоднем представлении для детей в Грозном, передает корреспондент РИА Новости.

Дед Мороз из Великого Устюга в воскресенье прилетел в столицу Чечни по приглашению Кадырова.

«Я приехал не с пустыми руками. Тебе, как главному волшебнику Чеченской республики, привез жилетку, символ Нового года — Деда Мороза (сувенир — ред.) и подарок от правительства Вологодской области — знаменитое вологодское кружево», — сказал Дед Мороз Кадырову.

Глава Чечни, обращаясь к детям, сказал, что в республику «наконец приехал настоящий Дед Мороз», и пригласил их в круг радовать гостя песнями, танцами и стихами. На праздничном вечере глава Чечни и Дед Мороз вместе с детьми участвовали в играх и веселых состязаниях.

Кадыров в ходе представления ответил на вопрос ребенка о том, на кого он хотел быть похожим в детстве.

Глава Чечни рассказал, что его воспитывали на примерах национальных героев, религиозных деятелей, которые «всегда боролись со злом, были милосердными и щедрыми».

«Я слушал взрослых, которые рассказывали о героях, и всегда мечтал быть похожим на них, быть таким же милосердным, щедрым и любящим свой народ», — сказал он.

В свою очередь Дед Мороз рассказал, что в его «снежной вотчине» в Великом Устюге 12 комнат.

«Спальня, кабинет, комната друзей и снежный лабиринт. Что рассказывать — надо приехать и посмотреть», — сказал он.

Дед Мороз также сообщил, что у него «прекрасные отношения с Бабой Ягой» и коллегами из других стран — Санта-Клаусом, Йоулупукки и другими.

«Мы все вершим добрые дела, для нас, волшебников, нет границ», — заявил он.

Он добавил, что его главная миссия — сделать мир добрее. Наступающий год он объявил «Годом добрых дел».

«Если каждый из нас загадает под бой курантов мир во всем мире и сделает хоть одно доброе дело, моя мечта сбудется», — отметил он.

Дед Мороз также рассказал, какой подарок попросил у него Кадыров: «Мир во всем мире».



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Добавлено: 24 дек 2017 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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