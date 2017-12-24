«Держитесь подальше от порошенковского кофе»: Саакашвили призвал не реагировать на провокации

Прежний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, однако, называет мероприятие «антимайданом» и просит приверженцев не поддаваться на провокации руководства страны.

Митинг-кофепитие в поддержку руководителя государства начался в полдень, пишет Страна.ua. Участники вышли на центральную площадь, чтобы выступить против радикальных протестов. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Президент Украины Петр Порошенко начал делать схожи шаги, которые делал и Виктор Янукович за время своего президентства.

Саакашвили попросил собственных приверженцев «или просто раздраженных этим шагом власти граждан» не реагировать на провокацию. «Власть, которая собирает в свою защиту антимайдан, быстро и бесславно закончит», — написал он на собственной странице в соцсети фейсбук. Саакашвили объявил, что Порошенко «выводит на Крещатик „антимайдан“ в виде „выпить кофе“». При всем этом Саакашвили обозначил, что «митинг анти-Миша» так же легитимен, как и «анти-Петя».

— В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе.