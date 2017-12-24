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Джош Дюамель приобрел новый дом после расставания с Ферги


Добавлено: 24 дек 2017 в 06:49, Категория: Шоу-бизнес
Джош Дюамель приобрел новый дом после расставания с Ферги

45-летний Джош Дюамель привыкает к жизни холостяка и даже приобрел новый дом. В среду, звезда фильма «Трансформеры» дала интервью для Architectural Digest про свой новый дом в Лос Анджелесе. Как говорит сам актер, он решил обставить его уютно, без вычурных деталей.


“Мой дом находится в Лос Анджелесе. В нем четыре спальни в стиле средневекового модерна.,» говорит Дюамель. «Люблю средневековый модерн. Не люблю ультра модерн, но и не склоняюсь к сельскому стиль. Просто люблю уют.» Особую связь с домом актер почувствовал как только зашел на порог. Как сказал сам Дюамель, он сразу почувствовал расслабление и понял, что должен купить этот дом.

“Я почувствовал, что смогу приходить сюда и оставаться каждый день. Из дома отличный вид,» говорит звезда. «Он находится на холме с отличным бассейном на заднем дворе. Там достаточно места чтобы устроить место для барбекю. Место отлично подходит для отдыха, понимаете, с февраля я не мог найти себе места, поэтому очень рад, что наконец-то нашел где остепенится и немного расслабится.»

Отвлечься от работы и плохих мыслей актеру помогает работа над декорациями и обстановкой нового дома. “Особенно люблю внешний дизайн дома,» говорит актер. «Как только я прихожу туда, начинаю заниматься двориком. Одной из причин моей любви к жизни в L.A. — это интерьер и экстерьер домов.»

Такое чувство , что актер жил бы не внутри дома, а снаружи, ведь он даже ставит телевизор на задний дворик чтобы наслаждаться любимыми программами. Он собирается поставить на улицу камин, барбекю и место для развлечений. “Мы обязательно обустроим комнату для развлечений со столом для обеда, который будет так же столом для пинг-понга. Да, это круто,» продолжает Дюамель о своих планах по обустройству внутреннего помещения дома. “Я люблю игры, люблю играть, люблю приглашать людей и играть с ними в мини-олимпийские игры. Мы играем в дартс, бильярд, пинг-понг, а потом делаем ставки.» Если Ферги могла не позволить мужу наслаждаться играми в компании друзей, то теперь он вполне может себе это позволить в любое время. Актер так же заметил, что не важно, девушка это или парень — если они любят весело проводить время, то двери его дома для них открыты.

Напомним, что певица Ферги и Джош Дюамель расстались после 8 лет совместной жизни. Они разошлись друзьями. Бывшие супруги объявили новость в официальном заявление журналу People.

«Мы решили расстаться с любовью и уважением друг к другу. Это произошло в начале этого года. Чтобы дать возможность нашей семье приспособиться к новым обстоятельствам, мы решили подождать и не делиться этим с общественностью. Мы всегда будем едины и продолжим поддерживать друг друга,» объявила пара.

Причинами расставания назвали полная противоположность характеров певицы и актера. По началу, их это и привлекло, но вскоре, жизни звезд разошлись в разные направления и они перестали проводить с друг-другом время.

«Одним из главных факторов разрыва их отношений является то, что Ферги и Джош очень разные. Сначала это их привлекало. Однако они происходят из двух совершенно разных миров, и им нужны разные вещи. В конце концов, их жизнь пошла в двух противоположных направлениях, они редко проводили время друг с другом, в том числе из-за работы,» рассказывает инсайдер.



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Добавлено: 24 дек 2017 в 06:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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