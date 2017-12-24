«Электронный шекель»:Израиль создаст национальную криптовалюту

Минфин Израиля рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты.

Сообщается, что новая криптовалюта будет называться «электронный шекель». По информации, ее введут в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на «черном рынке».

Также, стало известно, что электронный шекель будет эквивалентный по стоимости существующей национальной валюте.

По предварительным данным, данная криптовалюта станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.