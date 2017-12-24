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Главному тренеру "Бетиса" грозит трехматчевая дисквалификация в Примере


Добавлено: 24 дек 2017 в 19:49, Категория: Спорт
Главному тренеру "Бетиса" грозит трехматчевая дисквалификация в Примере
МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Главному тренеру "Бетиса" Энрике Сетьену грозит трехматчевая дисквалификация за его поведение во встрече 17-го тура чемпионата Испании по футболу с "Атлетиком", сообщает Football Espana.

Игра "Бетиса" и "Атлетика" состоялась в пятницу в Севилье и завершилась победой команды из Бильбао со счетом 2:0. На 34-й минуте защитник "Бетиса" Жорди Амат получил прямую красную карточку после того, как он с помощью рук остановил защитника соперников Эмерика Лапорта в своей штрафной, за что был назначен пенальти, и затем попытался ударить его ногой, когда тот уже находился на газоне.

Сетьен протестовал на скамейке запасных и, обращаясь к четвертому рефери, назвал решение главного арбитра "позором". За эти действия главный тренер "Бетиса" был удален со скамейки запасных, однако некоторое время отказывался ее покидать.

Согласно испанскому дисциплинарному кодексу, тренеру грозит два-три матча дисквалификации, если он протестует против решения любого официального лица встречи. Также Сетьен может получить денежный штраф в размере 1,5 тысячи евро.

После 25 декабря комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) заслушает жалобу технического комитета судей относительно поведения Сетьена.

Кроме того, ассистент Сетьена Эдер Сарабия рискует получить двухматчевую дисквалификацию за простеты, а Амат, скорее всего, будет дисквалифицирован на три игры.



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Добавлено: 24 дек 2017 в 19:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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