Хоккеист "Ванкувера" Александр Бурмистров завершил карьеру в НХЛ

МОСКВА, 24 дек - Р-Спорт. Российский нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров завершил карьеру в НХЛ, сообщил на своей странице в микроблоге в Twitter агент хоккеиста Дэн Милстейн.

Как отмечает Милстейн, в ближайшие дни будет объявлено о том, где продолжит выступления 26-летний форвард.

Бурмистров подписал однолетний контракт с "Ванкувером" летом текущего года. Ранее россиянин играл в НХЛ за "Атланту", "Виннипег" и "Аризону", в 348 играх он набрал 101 очко (37 шайб + 64 передачи). В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 хоккеист записал себе в актив 6 очков (2+4).