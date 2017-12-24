Итоги года. Цены ДНР и Украины

Как будут праздновать Новый год и Рождество граждане ДНР и Украины? Что за этот год изменилось в плане покупательской способности. Какая разница в ценах и как она влияет на среднюю длину продуктового чека. На все эти вопросы, спустя год, я отвечу цифрами.

На самом деле, работа над статьёй заняла огромное количество времени. Больше, чем я когда-либо тратил. Даже относительно аналогичной статьи прошлого года. Проблемы возникали на территории подконтрольной Украины, т. к. это опасно, и что-то сродни шпионству.

И безопасники сети «Первого Республиканского» тоже часто выставляли за дверь. Записывать цены и снимать ценники (мониторить) запрещено. Это что-то внутреннее и связано с торговой конкуренцией. Кстати, в прошлом году было легче.

В этом охрана заметно подросла. Даже не знаю, хвалить их или злится, но свою работу они выполняют лучше.

Новогодний стол

Начну с новогоднего стола, для которого я опять сопоставил цены в Мариупольском АТБ и в «Первом Республиканском супермаркете». Расчёт проводился по официальному курсу ЦРБ 2.1 рубля за 1 гривну.

Новогодний стол на 2 человека включил в себя картофель пюре, 2 запечённых куриных окорока, «Оливье» (4 порции), «Селёдку под шубой», бутылку водки, шампанское и фрукты.

Все продукты подбирались строго по отечественному производству с пометкой «сделано в ДНР». Если отечественного не было (к примеру, селёдка или мандарины), то выбор падал на российское производство. Соответственно, и в Мариуполе.

Следующим критерием выбора продукта была ценовая категория товаров. К примеру, колбаса должна была быть не самой дорогой, но съедобной, а водка самой дешёвой, но не «палёной». Так же и размер яиц — не страусиные, но и не перепелиные. В общем, необходимая середина выдержана.

Итак, для этого нам потребовались следующие продукты:

Картошка 2 кг: 33 руб. — 17 грн., морковь 1 кг: 19 руб. — 9.5 грн., свекла 1 кг: 13 руб. — 7 грн., лук 1 кг: 15 руб.- 11 грн., горошек ж/б 300 г: 23 руб. — 18.5 грн., яйца 10 шт.: 40 руб. — 26,4 грн., майонез 400 мл 67%: 39 руб. — 22,75 грн., колбаса «Докторская» 0,5 кг: 81 руб. — 55.4 грн., селедка 0,3 кг: 51 руб. — 27,33 грн., четверть куриная за 1 кг: 97 руб. — 57.1 грн., мандарины 1 кг: 56 руб. — 31 грн., бананы 1 кг: 71 руб. — 30 грн., водка 0,5 л: «Малиновка» 121 руб. — «Хлебный дар» 85,75 грн., шампанское «Артемовское белое» 0,7 л: 222 руб. — 112 грн.

В итоге, стоимость продуктов, купленных в «Республиканском», составили 881 рубль, в АТБ — 510 грн., т. е. 1071 рубль. «Первый Республиканский» выиграл всего на 190 рублей. В прошлом году разница составила 29 рублей. Динамика за 1 год равна 162 рубля. Не густо, но всё равно, мы в плюсе.

Но если 190 рублей — не такая и разница, то ДНР точно значительно выиграет на ёлках, где самая дешёвая и приемлемая обойдётся ровно в 300 рублей. В Мариуполе ёлка стоит тоже, как не странно, 300. Только с одной разницей — это цифра в гривнах. В пересчёте разница составит 330 рублей.

В общей сложности, новогодний праздник на двоих ДНР выиграла у Мариуполя 520 рублей.

От праздника к будням: продукты первой необходимости

Все продукты целлофанированы в упаковку (не развесные)

Бакалея, цены за 1 кг: рис 40 руб. — 22,75 грн., гречка: 35 руб. — 20,9 грн., крупа кукурузная: 14.9 руб. — 9,35 грн., крупа пшеничная: 10.5 руб. — 8,5 грн., макароны: 29 руб. — 13,3 грн., сахар: 36.5 руб. — 14.7 грн., мука: 17.6 руб. — 11,15 грн., масло раст. 0,9 л: 56 руб. — 34.8 грн., масло слив. 73% 200 г: 65 руб. — 30.95 грн., молоко 2,5% 0,9 л: 38 руб. — 18,1 грн., хлеб 650 г: 16 руб. — 9,6 грн.

Итого, донецкая «закупка» обошлась в 358 рублей, а мариупольская — 194 гривны, т. е. 407 рублей. Донецк обыграл Мариуполь всего на 49 рублей. В прошлом году Донецк выиграл у Мариуполя с отрывом в 125 рублей.

Слухи о дешевизне украинских продуктов — это миф. В принципе, если скептики мне не верят, то они могут сами сравнить цены удалённо, через интернет. Но я не советую — цены в продуктовых интернет-магазинах завышены, и здесь ДНР всухую точно разгромит Украину.

Медикаменты

Как же обстоят дела на рынке здоровья? Для этого сравнения я обратился в одну из аптек Донецка со списком лекарств средней домашней аптечки. Аптекари любезно предоставили мне список минимальной стоимости лекарств. То же самое было сделано в Мариуполе.

«Нурофен» № 10: 78 руб. — 67.9 грн., «Парацетамол» № 10: 9.48 руб. — 9 грн., «Анальгин» № 10: 10 руб. — 6 грн., «Но-шпа» № 24: 107 руб. — 62 грн., «Глицин» № 50: 26 руб. — 34.25 грн., «Цетрин» № 10: 145 руб. — 78.5 грн., «Доктор МОМ» пастилки № 4: 24.4 руб. — 6.92 грн., «Нафтизин» 0,1% 10 мл: 10 руб. — 10.9 грн., «Норфлоксацин» № 10: 58 руб. — 57.7 грн., «Трихопол» № 20: 100 руб. — 87.3 грн., «Пантенол» спрей 130 мл: 252 руб. — 131.8 грн., Валерианы настойка 25 мл: 16 руб. — 7.47 грн., перекись водорода: 6 руб. — 6.95 грн., йод: 12 руб. — 6.32 грн., зеленка: 9 руб. — 6.8 грн., спирт: 38 руб. — 21.6 грн., бинт 5x10: 14 руб. — 6.2 грн., вата 25 г: 8 руб. — 2.5 грн.

В итоге аптечка в ДНР стоит 923 руб., в Мариуполе — 610.11 грн., то есть 1281 руб.

И снова Донецк выиграл у Мариуполя с результатом 358 рублей. В прошлом году разрыв составил 577 рублей, что на 225 рублей меньше чем в этом.

После прошлой статьи мне предлагали сравнить цены на медикаменты более узкого применения, такие как гипотензивные средства и антибиотики. Якобы, российские аналоги качественнее украинских, и разница в ценах колоссальная.

Разберём «Эналаприл», цена которого в ДНР составляет 9 рублей (за 10 мг по 20 шт), а в Украине 27.2 гривны. Не знаю, какова дозировка этого препарата, но я знаю, что его применяют каждый день, вроде бы на постоянной основе.

То есть, на месяц употребления по 1 таблетке в день, украинцам нужно потратить 40 гривен (85 руб.) а дончанам всего 13.5 руб.

Однако, если обратится к более узкому и дорогостоящему, то я снова обращусь к беременным женщинам, которые постоянно принимают кальций, витамины и тому подобные средства для нормального формирования ребёнка.

Некоторые препараты на Украине имеют такой ценник, как в Донецке, только обозначенный гривнами. Я снова вернусь к прошлогоднему списку:

«Утрожестан» капс. 100 мг № 30: 220 руб. в Донецке — 412,99 грн. на Украине, «Бетадин» супп. 200 мг № 14: 262 руб. — 105,99 грн., «Фолио» таб. № 150: 611 руб. — 329,52 грн.

В итоге, по этим трем позициям выиграл Донецк со счетом 1093: 2078 (848,5 грн.), где ценник оказался ниже на целых 985 рублей. Так что, даже вынашивать и рожать детей в ДНР гораздо дешевле. Да и чего говорить о медицинской реформе в целом.

Наверное, все уже видели опубликованный прейскурант цен, где лечение открытой раны локтя стоит около 54 тыс. грн.

Такой разрыв в ценах на медикаменты происходит благодаря российскому рынку, путь к которому на Украине уже закрыт. Украина производит свои препараты, но всё больше вынуждена обращаться к импортным производителям.

Кстати, в ДНР тоже начали производить медикаменты, но какие, мне пока не известно.

Проезд, топливо, уголь

Итак, В ДНР стоимость муниципального билета составляет не более 3 руб. и 8–9 руб. за проезд в маршрутном такси. За 20 рабочих дней проезд в оба конца обойдется в 120 руб. на троллейбусе и 360 руб. на автобусе. Если двумя маршрутами, то это уже 480 рублей в месяц.

В Мариуполе стоимость проезда колеблется от 6 до 6.50 грн. в автобусе и 4 грн. в троллейбусе. За 20 дней можно потратить 420 грн. (882 руб.) в два конца. Разница составила 402 руб. в пользу Донецка.

На заправках ДНР стоимость топлива составила 45 руб. за 1л. В Мариуполе 95-й бензин стоит 26.5 грн. За канистру бензина у нас нужно заплатить 900 руб., в Мариуполе — 530 грн. (1113 руб.). Разница 213 рублей.

Уголь после блокады значительно подорожал, а в городе осталось масса людей с печным отоплением. Даже не представляю, что делают люди, но все как-то экономят и выкручиваются. Говорят, что поблизости уже и мелких дров не сыскать.

У нас тонна угля стоит 2600 руб. В Мариуполе 6800 грн. (14280 руб.). На отопительный сезон необходимо минимум 3 тонны угля, за которые у нас нужно будет заплатить 7800 руб. против мариупольских 20400 грн. (42840 руб.). Здесь даже разницу подсчитывать как-то совесть не позволит.

Тарифы ЖКХ

Сегодня я буду сравнивать со своей квартирой общей площадью 45.5 м? и мариупольской 44.5 м?, где проживают по 2 человека. Беру прошлый месяц:

Вода без счётчика: 136 рублей. Это стоимость примерно 10 кубов по счётчику, что на 2 человека вполне неплохо.

Стоимость тех же 10-ти кубов в Мариуполе — 192 гривны. Если вы используете 15–20 кубов, то можете представить.

Электричество у меня 175 рублей. В Мариуполе эта цифра составит 342 гривны.

Газа у меня нет, но в Мариуполе обходится 52 гривны за одну точку, куда подключена плита. По стоимости это примерно тоже самое, что арендовать плиту. Однако, в целях эксперимента, я эту цифру внесу в общий итог как расходы на электричество, т. к. газовая плита уменьшает цифру в платёжке.

Квартплата у меня выходит 100 рублей. В Мариуполе 150 гривен.

И самое интересное — отопление. За прошлый месяц у меня вышло 679 рублей. В Мариуполе эта цифра — как обухом по голове — 1986 гривен. Прямо страшная цифра (и один в один повторила дату чернобыльской катастрофы).

Итак, в общей сложности в ДНР я заплатил всего 1090 рублей, мои друзья из Мариуполя 2722 гривны, что в переводе на рубли составило 5716 рублей. В этом раунде абсолютным чемпионом будет, конечно же, ДНР с результатом 4626 рубля.

Кстати, двоим пенсионерам с такой же жилой площадью, с общим доходом пенсии 3600 на двоих, по субсидии нужно заплатить 2000 (± 100) гривен в месяц и жить на остальные 1600.

То есть, минимальная пенсия вообще не способна покрыть даже субсидированные услуги ЖКХ. Наша же пенсия в ДНР почти троекратно превышает цифру в платёжке без всяких субсидий.

Пенсии

Всё просто. Берём официальный минимум — 1312 гривен, умножаем на 2.1 и получаем 2750 рублей, что всего на 150 рублей больше чем в ДНР.

Зарплаты

Наверное все думают что в Украине минимальная зарплата 3200 гривен, и исходя из этого, средняя соответствует ТВ-пропаганде, где указывают около 6000 гривен. Однако стоит напомнить, что это всё цифры т.н. «грязной» зарплаты, которая «чистыми» составит минимум 2500 гривен в месяц.

Т.н. средняя зарплата, «чистыми», со всеми вычетами (в том числе на «АТО»), составит около 5500 гривен. Спросите своих друзей или родственников с Украины, скольких людей с такой зарплатой они знают ?

На деле я обнаружил, что в Мариуполе хорошей считается зарплата в 4000–4500 гривен. Подчёркиваю, считается хорошей. Обычно 3000–3500 гривен — это средняя зарплата «чистыми».

В ДНР, вопреки здравому смыслу и заявлениям министра труда и социальной политики ДНР Ларисы Толстыкиной, которая заявила, что средняя зарплата в ДНР составляет 9592 рублей «грязными», средняя зарплата примерно 5000–5500 рублей «чистыми». Хорошая зарплата у нас считается 9000–12000 рублей.

Общий итог

Что можно купить на такую зарплату, многие только вопрошают. Но давайте спросим у цифр, что может себе позволить на свою зарплату житель ДНР и житель Мариуполя? Ну что же, дадим фору Мариуполю и не станем его «давить» ценами на коммуналку и подсчитаем основной перечень затрат.

Итак, житель ДНР может купить продукты первой необходимости на 358 руб., оплатить на 480 руб. месячный проезд на работу, залить бак бензина на 900 руб., полностью затарить аптечку с нуля на 923 руб. и на 881 руб., один раз в месяц отметить какой-нибудь праздник вдвоём.

На это всё у нас уйдёт 3542 рубля при средней зарплате 5500 и останется 1958 рублей. В Мариуполе при средней зарплате 3500, нужно потратить 2264 гривны и останется 1236 грн.

Счет по остатку

ДНР 1958: МАРИУПОЛЬ 1236 (2595 руб.) Мариуполь выиграл всего на 637 рублей.

Дальше делаем выводы сами. Думаю, это не трудно. Только не забудьте о том, что я дал фору в виде цен на коммуналку и «золотой» для Мариуполя уголь.

С Новым годом вас, скептики!

Алексей Гумилёв, для «Русской Весны»