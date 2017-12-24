Кадыров и дедушка Мороз проведут детский праздник в Грозном 24 декабря

Дедушка Мороз из Великого Устюга собирается посетить матчи ЧМ-2018 в РФ. На протяжении дня зимний волшебник вместе с Рамзаном Кадыровым успел посетить торжественное мероприятие, которое было устроено для детей погибших служащих правоохранительных органов.

Отмечается, что в рамках визита Деда Мороза в Республику запланирована огромная торжественная программа, в частности, мероприятие в грозненском центре образования. «Сейчас я вырос и у меня тоже есть резиденция, а в Новый год я и сам беру на себя полномочия Деда Мороза, чтобы поздравлять взрослых и детей». Дети смогли лично отдать ему пачку заявлений с новогодними стремлениями. Что он на протяжении многих лет исполнял функции ассистента основного зимнего волшебника. Мы встречались с нашими детьми, народом, радовали их, делали все, чтобы наша республика стала сказкой, и чтобы к нам приехал наш русский дедушка Мороз, — подчеркнул Рамзан Кадыров.

Встреча состоялась на ЧГТРК «Грозный», где два основных волшебника страны обменялись крепким рукопожатием.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров вместе с дедушкой Морозом, в первый раз прибывшим в республику из Великого Устюга, посетил праздник для детей погибших служащих правоохранительных органов.

Руководитель республики в своем Telegram поведал, что в ответ на предложение приехать в регион волшебник пригласил Кадырова в свою резиденцию в Великом Устюге, о чем тот думал с детства.