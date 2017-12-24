Клубы ФНЛ в 2017 году выплатили штрафы на сумму более 4,5 млн рублей

МОСКВА, 24 дек – Р-Спорт, Василий Конов-мл. Клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в 2017 году выплатили штрафы на сумму, превышающую 4,5 миллионов рублей, заявил агентству "Р-Спорт" председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

17 декабря РФС опубликовал сумму штрафов по итогам первого круга текущего сезона. Клубы ФНЛ суммарно оштрафованы на 2 262 000 рублей. Наибольшую сумму дисциплинарных взысканий выплатил воронежский "Факел" - 284 000.

"По ФНЛ за весь 2017 год проведено 36 заседаний, принято 539 решений, а общая сумма штрафов – 4 595 472 рубля. По ПФЛ в 2017 году было 38 заседаний, принято 449 решений, общая сумма штрафов – 3 544 100 рублей. По молодежному первенству проведено 23 заседания, принято 57 решений, общая сумма штрафов – 493 тысячи рублей", - сказал Григорьянц по телефону.