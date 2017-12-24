«Когда же их найдут?!» — на Днепропетровщине снова «осквернили» могилы боевиков «АТО» (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Павлоград Днепропетровской области неизвестные члены антифашистского подполья на центральной аллее кладбища закрасили краской памятники на 7-ми могилах погибших карателей, убитых на Донбассе.

Об этом рассказала волонтёр общественных организаций «Армия допомоги» и «Украинского объединения участников боевых действий и волонтёров АТО» Анна Третьяк-Желиховская.

«Утром обнаружили, что на центральном кладбище города по ул. Шутя на аллее памяти наших павших ребят вандалы-сепары зарисовали баллоном краски портреты и информацию на семи гранитных памятниках бойцов АТО. В том числе Петра Карташова, Владимира Милосердова, Андрея Михайленко, Дениса Каменева, Сергея Тафийчука», — гневно заявила волонтёрша.

«До каких пор эти твари будут уничтожать память о наших погибших защитниках, сколько мы будем восстанавливать это всё, сколько мы будем просить установить на кладбище и у доски памяти камеры, когда этих сук найдут и накажут», — лютует Третьяк-Желиховская.

Известно, что около 8:00 утра директор КП «Специализированное агентство “Ритуал”» Дубовской обнаружил, что на ряде памятников краской закрашены лица военнослужащих. После обнаружения он вызвал полицию.