Квасьневский: Работающие в Польше украинцы, помогают нашей экономике

Украинцы, работающие на территории Польши, важны для поляков, поскольку развивают экономику.

Президент Польши в 1995—2005 годах Александр Квасьневский заявил: «Первое — они помогают нашей экономике. Вам надо знать, что после входа Польши в ЕС более 2,5 млн поляков уехали работать, прежде всего в Великобританию, Ирландию, Францию, и, конечно, сегодня без наших украинских друзей очень тяжело развивать строительство. Это нормально. Это, по-моему, такой свободный рынок труда, где украинцы находят в Польше хорошую работу, с лучшей зарплатой, чем у себя. А для нашей экономики они очень важны. Я думаю, что это будет продолжаться».

По его словам, между странами отсутствует культурный конфликт: «Надо сказать, что мы люди очень похожие, языки похожие, это не создает никаких больших проблем. Есть какой-то один или второй случай, который кому-то может не понравится, но я думаю, что этот миллион украинцев, который здесь работает, который заработал деньги и помогает своим семьям в Украине, это часть нормальности 21 века».