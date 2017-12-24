Лавров призвал ЕС не идти на поводу «агрессивных стран-русофобов»

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Евросоюз не идти на поводу стран-русофобов в вопросе выстраивания отношений с Россией.

Лавров добавил: «Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года».

При этом он отметил, что ему известно о недовольстве такой ситуацией среди политических и деловых кругов ЕС.

Российский министр отметил: «В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу „наименьшего общего знаменателя“ — перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач».