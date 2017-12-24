Макс Корж все-таки въехал в Украинское государство

Показать меню
Актуально
Ученые опровергли, что долгое времяпровождение за компьютером вредит ребенку - 21:07 Ученые опровергли, что долгое времяпровождение за компьютером вредит ребенку Авторитетное британское издание назвало лучшего футболиста планеты - 21:07 Авторитетное британское издание назвало лучшего футболиста планеты Билл Гейтс в рамках Secret Santa отправил девушке огромного плюшевого кота - 21:07 Билл Гейтс в рамках Secret Santa отправил девушке огромного плюшевого кота В новейшей Зеландии вулкан получил права человека - 21:08 В новейшей Зеландии вулкан получил права человека Московское "Динамо" обыграло "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с - 21:21 Московское "Зоркий" обыграл "Водник" в матче чемпионата России по хоккею с мячом - 21:21 Чертова дюжина Сочи: не всё МОКу медали - 21:21 Чертова дюжина Сочи: не всё МОКу медали Алиев: когда "был при смерти" на ЧР, услышал поддержку трибун и ожил - 21:21 Алиев: когда Турчинов: испытания показали преимущества украинских ракет над российскими - 21:21 Турчинов: испытания показали преимущества украинских ракет над российскими Тренер пловца Колесникова: недопуск России до Игр-2020 станет трагедией - 21:21 Тренер пловца Колесникова: недопуск России до Игр-2020 станет трагедией Пловец Пригода заявил, что спокойно провел победный заплыв на Кубке Сальникова - 21:21 Пловец Пригода заявил, что спокойно провел победный заплыв на Кубке Сальникова Джонсон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены - 21:35 Джонсон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены Посол РФ в США провел встречу с представителем конгресса - 21:35 Посол РФ в США провел встречу с представителем конгресса Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении - 21:35 Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Порошенко рассказал о «коварном украинском режиме» - 21:35 Порошенко рассказал о «коварном украинском режиме» Захарова о визите Джонсона в РФ: Британская делегация была «мимими» - 21:35 Захарова о визите Джонсона в РФ: Британская делегация была «мимими» Трамп заявил, что в США производят лучшую военную технику - 21:35 Трамп заявил, что в США производят лучшую военную технику
» » Макс Корж все-таки въехал в Украинское государство

Макс Корж все-таки въехал в Украинское государство


Добавлено: 24 дек 2017 в 19:29, Категория: Политика
Макс Корж все-таки въехал в Украинское государство

Об этом он проинформировал в своем социальная сеть Instagram, обнародовав фото на фоне заезда в столицу.

Корж продемонстрировал снимок своего паспорта со штампом о пересечении границы.

Белорусский исполнитель Макс Корж в конце рабочей недели сказал, что приехал в столицу Украинского государства, и пообещал увидеться с почитателями.

С субботу, 23 декабря у артиста должен состояться концерт в столичном «Дворце Спорта».

Сообщается, что попал на территорию соседнего государства через аэропорт «Борисполь». Об этом сказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.



Материалы по теме:

Макс Барских попал в курьезную ситуацию во время выступления
Новый клип Макса Коржа — Мой друг
Макс Барских отменил концерт в Турции
Вячеслав Кириленко: Украина на Донбассе защищает всю Европу и европейские ценности
Добавлено: 24 дек 2017 в 19:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
НТВ запустит зимой телеканал «Хит»

НТВ запустит зимой телеканал «Хит»

Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа

Жуков пообещал выплатить МОК 15 млн долларов штрафа

«Нафтогаз» признал свой долг перед «Газпромом»

«Нафтогаз» признал свой долг перед «Газпромом»

«Партия социальной защиты» выдвинула в президенты психолога

«Партия социальной защиты» выдвинула в президенты психолога

Загрузка...



Лента новостей
Самолеты «Антонова» будут перевозить европейские спутники - 20:37 Самолеты «Антонова» будут перевозить европейские спутникиКадыров рассказал о готовящих атаки на Чечню «шайтанах» - 20:28 Кадыров рассказал о готовящих атаки на Чечню «шайтанах»Навальный приехал в ЦИК регистрироваться на выборах - 20:28 Навальный приехал в ЦИК регистрироваться на выборахВидео: На Майдане произошла стычка между Бирюковым и участниками «Азова» - 20:28 Видео: На Майдане произошла стычка между Бирюковым и участниками «Азова»Спиридон Солнцеворот (Спиридонов день) 25 декабря 2017 года: что это за праздник, как его отмечают, - 20:25 Спиридон Солнцеворот (Спиридонов день) 25 декабря 2017 года: что это за праздник, как его отмечают, приметы этого дня, традиции, обряды, историяЗаконодательный проект о реинтеграции Донбасса ВР рассмотрит 16 января — Парубий - 20:21 Законодательный проект о реинтеграции Донбасса ВР рассмотрит 16 января — ПарубийОральный секс — адекватная плата за услуги такси в Волгограде - 20:21 Оральный секс — адекватная плата за услуги такси в ВолгоградеМинспорт и ПКР обсуждают проведение «альтернативной Паралимпиады» в РФ - 20:21 Минспорт и ПКР обсуждают проведение «альтернативной Паралимпиады» в РФАктивисты: У Пулковской обсерватории нелегально строят ЖК вопреки запрету суда - 20:21 Активисты: У Пулковской обсерватории нелегально строят ЖК вопреки запрету судаВ Красном Сулине объявили штормовое предупреждение - 20:21 В Красном Сулине объявили штормовое предупреждениеСаакашвили раскритиковал акцию приверженцев Порошенко на Майдане - 20:21 Саакашвили раскритиковал акцию приверженцев Порошенко на МайданеУченые заявили, что Иисус Христос был представителем инопланетной расы - 20:14 Ученые заявили, что Иисус Христос был представителем инопланетной расыТеррористы уменьшили интенсивность обстрелов в зоне АТО - 20:14 Террористы уменьшили интенсивность обстрелов в зоне АТОВ Швейцарии хотят выяснить отношение к ЕС на референдуме - 20:08 В Швейцарии хотят выяснить отношение к ЕС на референдуме
Последние новости
Порошенко: Антонов заключил контракт с французской компанией Bollore - 21:04 Порошенко: Антонов заключил контракт с французской компанией Bollore В зону АТО привезли Вифлеемский огонь для бойцов ВСУ - 21:04 В зону АТО привезли Вифлеемский огонь для бойцов ВСУ «Справедливая Россия» заявила о поддержке Путина на выборах - 20:55 «Справедливая Россия» заявила о поддержке Путина на выборах Прохоров: МЧМ в Баффало, Брагин на лавке, Зайцев в защите – все здорово сходится - 20:49 Прохоров: МЧМ в Баффало, Брагин на лавке, Зайцев в защите – все здорово сходится Первая ракетка мира Халеп выиграла выставочный турнир в Таиланде - 20:49 Первая ракетка мира Халеп выиграла выставочный турнир в Таиланде Экс-футболист "Локомотива" и "Анжи" Диарра расторг контракт с "Аль-Джазирой" - 20:49 Экс-футболист Прохоров: отсутствие Сергачева в "молодежке" – не потеря, за него надо радоваться - 20:49 Прохоров: отсутствие Сергачева в Продавать оружие Киеву — всё равно что лить бензин на тлеющие угли, — NI - 20:49 Продавать оружие Киеву — всё равно что лить бензин на тлеющие угли, — NI Вратарь "Партизана" Стойкович признан футболистом года в Сербии - 20:49 Вратарь Радиация: как защититься от облучения? (ВИДЕО) - 20:49 Радиация: как защититься от облучения? (ВИДЕО) В разведке штаба АТО предупредили о возможном взрыве в Макеевке - 20:43 В разведке штаба АТО предупредили о возможном взрыве в Макеевке Квасьневский: Работающие в Польше украинцы, помогают нашей экономике - 20:43 Квасьневский: Работающие в Польше украинцы, помогают нашей экономике Штаб АТО: Снайперы боевиков нарушают перемирие - 20:43 Штаб АТО: Снайперы боевиков нарушают перемирие
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"