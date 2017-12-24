Макс Корж все-таки въехал в Украинское государство

Об этом он проинформировал в своем социальная сеть Instagram, обнародовав фото на фоне заезда в столицу.

Корж продемонстрировал снимок своего паспорта со штампом о пересечении границы.

Белорусский исполнитель Макс Корж в конце рабочей недели сказал, что приехал в столицу Украинского государства, и пообещал увидеться с почитателями.

С субботу, 23 декабря у артиста должен состояться концерт в столичном «Дворце Спорта».

Сообщается, что попал на территорию соседнего государства через аэропорт «Борисполь». Об этом сказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.