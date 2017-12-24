Маммадова из казанского "Динамо" - лучшая волейболистка "Финала четырех" КР

КАЗАНЬ, 24 дек - Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистка казанского "Динамо" Наталья Маммадова названа лучшим игроком "Финала четырех" Кубка России.

"Финал четырех" Кубка России завершился в Казани победой местного "Динамо". В решающем матче татарстанская команда обыграла "Енисей" из Красноярска со счетом 3-0. Бронзу завоевали волейболистки "Протона" из Саратовской области.

Лучшей нападающей была названа Наталья Малых из "Енисея", лучшей подающей стала ее одноклубница Мария Фролова, лучшей блокирующей - Анастасия Самойленко из казанского "Динамо", а лучшим либеро - Екатерина Уланова ("Динамо" Казань). Награду лучшей связующей также получила игрок "Динамо" Евгения Старцева.