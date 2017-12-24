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Маммадова: титул MVP для меня не так важен, как победа "Динамо" в Кубке России


Добавлено: 24 дек 2017 в 19:49, Категория: Спорт
Маммадова: титул MVP для меня не так важен, как победа "Динамо" в Кубке России
КАЗАНЬ, 24 дек – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистка казанского "Динамо" Наталья Маммадова заявила агентству "Р-Спорт", что для нее титул самого ценного игрока "Финала четырех" Кубка России не так важен, как итоговая победа команды.

Волейболистки казанского "Динамо" в воскресенье стали обладателями Кубка России, победив в финале "Енисей" из Красноярска со счетом 3-0. Маммадова была названа лучшим игроком "Финала четырех".

"Титул самого ценного игрока для меня не так важен, как победа команды. Личные награды тоже приятны, но первое место "Динамо" еще важнее. Я очень счастлива победе, нашему первому титулу в сезоне. Надеюсь, мы продолжим на той же ноте и одержим еще больше побед. Впереди много важных матчей, и я надеюсь, что "Динамо" еще станет чемпионом России", - заявила Маммадова.

Для Маммадовой эта победа стала второй в Кубке России в карьере. Ранее она побеждала в этом турнире с "Заречьем" в 2002 году.

"Я тогда играла, но не с самого начала турнира. Вышла на замену вместо травмированного игрока, но в решающем матче точно играла. Эмоции? Каждая победа по-своему важна и дорога", - отметила волейболистка "Динамо".



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Добавлено: 24 дек 2017 в 19:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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