Президент РФ Владимир Путин признал потребность снизить уровень бедности в Российской Федерации.

Данное объявление он сделал в процессе съезда партии «Единая Россия» 23 декабря.

Глава государства подчеркнул, что опираясь на рост экономики необходимо таргетировать бедность, как было это с инфляцией.

Он также подчеркнул потребность увеличивать пенсии и призвал не относиться к стране как к «любимой бабушке, которой необходимо вовремя давать лекарства».

По его словам, то, каким будет будущее, зависит от того, удастся ли обеспечить потребность перемен, сберечь и приумножить то, что было достигнуто за несколько последних лет, сообщает Интерфакс. Именно на это ориентированы наши новые меры поддержки материнства и детства.

С начала года Ольга Голодец поведала, что практически 5 млн человек в РФ получают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. Он добавил, что теперешние масштабы унизительны.

Владимир Путин добавил, что необходимо продолжить работу в направлении сокращения количества людей с заработками ниже прожиточного минимума.

При всем этом он подчеркнул, что уровень бедности унижает «наших людей», но не его, как президента одной из богатейших по запасу природных ресурсов страны. Недопустимо, что человек с востребованной профессией, квалификацией получал за собственный труд мизерную заработную плату и практически сводил концы с концами.