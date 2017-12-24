Минсоцполитики обещает облегчить жизнь переселенцам

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Кабмин может предоставить жилищные субсидии переселенцам по месту их пребывания, независимо от наличия договора аренды жилья.

Рева отметил: «Я думаю, что мы, возможно, пойдем на то, чтобы без регистрации, без договора, по статусу внутреннего переселенца, если человек проживает по этому адресу, давать ему субсидию».

По его словам, правительство намерено внести изменения в порядок назначения субсидий в апреле 2018 года для решения проблемных вопросов. Рева отметил: «Если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда — не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус».

Также, он думал, что на данный момент зарегистрировано в качестве переселенцев более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек.