Парламентарий назвал «подлым» решение интернационального паралимпийского комитета (МПК) от 20 декабря, когда международные функционеры оставил в силе решение о лишении членства Паралимпийского комитета Российской Федерации (ПКР).

«В международном паралимпийском движении не разделяют спор чиновников и спортсменов-инвалидов». И обольщаться по данному поводу, скорее всего, не стоит…

Тем временем стало известно, что русским паралимпийцам уже запретили упоминать о своем гражданстве не только лишь при живом общении, однако и в социальных сетях. Без этого принятия нереально осуществление еще одного пункта — полного восстановления русского анти-допингового агентства, тем более, что не определена даже дата совещания совета учредителей ВАДА, который владеет соответствующими полномочиями.

Членство ПКР в МПК остановлено с августа предыдущего года после того как летом был размещен «доклад Макларена»; так, жители России пропустили летнюю Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. «Внутренне мы предсказывали, что приостановка будет продолжена». Они не имеют непосредственного отношения к ПКР и явно выходят за рамки его компетенции.

Об этом проинформировал ТАСС секретарь организации Крейг Спенс.

Спортсмены стали заложниками «политизированных требований», так как их вина не была юридически подтверждена, выделили в ПКР. Если бы я был на месте ПКР, постарался бы оградить спортсменов от всего данного, постарался бы выйти на разговор с IPC, и спортсмены бы участвовали, потом бы решал вопросы. Мы готовы продолжать работу в рамках до этого достигнутых договоренностей. «К сожалению, времени для этого остается всё меньше», — напоминает русская организация.